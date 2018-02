Pontedera, braciere di fortuna intossica coniugi: soccorsi dal 118

Un braciere di fortuna per combattere il freddo poteva costare caro a due persone, moglie e marito, nelle prime ore di questa mattina, 10 febbraio. Intorno alle ore 4 a Pontedera, in via Ugo La Malfa, i coniugi hanno avvertito dei malori ed hanno chiamato il 118.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, attivati dai soccorritori. I pompieri hanno così trovato lo strumento usato per il riscaldamento degli ambienti, riscontrandone la cattiva ventilazione. E' così che l'aria si è saturata di monossido di carbonio, causando i problemi di salute. I due sono stati quindi trasportati all'ospedale locale per gli accertamenti del caso.