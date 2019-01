Caldaia malfunzionante: tre persone intossicate

Ancora un'altra intossicazione da monossido di carbonio dopo l'episodio che si è verificato ieri sera, martedì 8 gennaio, a Santa Croce sull'Arno.

Questa mattina intorno alle 6 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Campofranco, a Montecalvoli, nel comune di Santa Maria a Monte, per verificare la presenza del gas su richiesta del 118.

A causa del cattivo funzionamento di una caldaia all’interno di un appartamento tre persone sono state ricoverate in ospedale per sospetta intossicazione. Le misurazioni effettuate dalla squadra dei vigili del fuoco ha confermato la presenza di monossido nell'abitazione. Gli ambienti sono stati ventilati e monitorati fino alla eliminazione del gas nei vari locali. Vietato l’uso dell’impianto di produzione calore.