Castelfranco di Sotto, monossido da un braciere e da una stufa: famiglia intossicata

Un'intera famiglia di orgine cinese, composta da babbo, mamma, figlia e nonna, è stata ricoverata in ospedale per un'intossicazione da monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto ieri sera, 16 febbraio, intorno alle 21.30 in via Usciana a Castelfranco di Sotto. il monossido si è liberato da un grosso braciere e da una stufa utilizzati per riscaldare la casa. Sul posto Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri.