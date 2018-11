Putignano, malfunzionamento della caldaia: quattro intossicati

Palazzina evacuata nel tardo pomeriggio di giovedì, 29 novembre, in via Verità a Pisa. Il provvedimento si è reso necessario per la rilevazione del cattivo funzionamento del sistema di evacuazione fumi delle caldaie dei singoli appartamenti del condominio. Quattro persone sono rimaste intossicate da monossido di carbonio e sono state condotte in ospedale per le cure necessarie. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno diffidato altri cinque nuclei familiari all'utilizzo delle caldaie.

Tutti gli abitanti hanno così lasciato le loro abitazioni e hanno trovato una sistemazione da parenti nell’attesa degli interventi necessari a ripristinare le condizioni di sicurezza del sistema di evacuazione fumi.