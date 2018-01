Investe un pedone e fugge: individuato e denunciato

La Polizia Municipale, grazie alla segnalazione di una cittadina che si è appuntata la targa, è riuscita a risalire al responsabile dell'investimento di un pedone, avvenuto la scorsa sera in città. Il reo confesso è stato denunciato per omissione di soccorso e per guida in stato di ebbrezza. La vittima attualmente è ancora ricoverata in ospedale.

I controlli degli agenti di via Battisti sono stati attivi, come di consueto, nel campo della lotta al commercio abusivo. Sono stati eseguiti sequestri sia in zona Duomo, dove sono stati recuperate decine di borse e orologi in vendita senza autorizzazione, che in piazza Vittorio Emanuele. Proprio qua un venditore abusivo è stato fermato mentre tentava di darsi alla fuga: per lui è stato emesso il provvedimento del Daspo urbano. Redatti poi due verbali rispettivamente per merce esposta fuori dell'attività e per concessione di suolo pubblico scaduta. Un altro Daspo urbano è stato notificato in Corso Italia per atteggiamenti molesti nei confronti dei passanti.