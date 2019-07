Verde pubblico a Pisa: investiti oltre 2 milioni in un anno

"In un anno nelle strade e piazze di Pisa sono state allestite 11.500 nuove fioriture divise in 9.160 piante stagionali e 2.298 a impianto arbustivo, per un investimento complessivo di 200mila euro, compresi interventi strutturali e investimenti in impianti di irrigazione come il nuovo pozzo in piazza della Stazione. In dodici mesi il Comune di Pisa ha stanziato 2 milioni e 252mila euro in opere a verde, cifra che prima veniva spesa nell'arco di tre anni". L'amministrazione ha recentemente partecipato ad un workshop come 'esempio virtuoso' sulla progettazione urbanistica organizzato dalla città di Grado, insieme all'Università di Trieste. In questa occasione ha fornito i numeri sull'impegno nel verde pubblico.

Il resoconto procede con un bilancio dei luoghi oggetto di restyling: "In questi mesi sono stati riqualificati molti spazi verdi in città e sul litorale: piazza della Stazione, viale Gramsci, via Ulisse Dini e Consoli del Mare, piazza Mazzini, piazza D’Ancona, piazza Don Minzoni, piazza Santa Caterina, piazza Belvedere a Tirrenia, la via Litoranea a Marina, le aiuole spartitraffico in via dei Fiori e a Tirrenia".

Ecco poi i prossimi interventi: "A partire da settembre sono in programma i lavori di decorso urbano in piazza delle Baleari a Marina. Inoltre, sono in fase di avvio progetti per la riqualificazione dell’intera piazza Belvedere con via dei Fiori (intervento di oltre 500mila) e per la sistemazione delle rotatorie stradali principali (intervento di 500mila euro). Entrambi lavori partiranno a settembre. Dopo l’estate, in programma anche la sistemazione di piazza Vittorio Emanuele, con un restyling del verde che prevede una spesa di 30mila euro".

Altra idea è un "progetto di 'raggi verdi' che dalla Stazione entrano dentro il centro storico, fino a Borgo Largo e Borgo Stretto e in direzione via Santa Maria, così da accrescere ed estendere il concetto del decoro urbano dentro l’asse pedonale del centro, con un progetto strutturato ed omogeneo. Intanto, sono già state posizionate sei nuove fioriere sull’asse Corso Italia-Borgo (per un investimento 10mila euro)".

L'assessore ai lavori pubblici e verde pubblico Raffaele Latrofa fa il punto sul futuro: "A tutto questo dobbiamo aggiungere che per il nuovo Global service del verde, che scade a fine anno, saranno messi in campo 2 milioni e 770mila euro, a fronte di 1 milione 600mila attualmente destinato al contratto del Global. A settembre, quindi, andremo in gara con importo maggiorato di 1 milione di euro, sia perché sono aumentati i metri quadrati di verde e di parchi da gestire (per cui tutto quello che oggi investiamo, domani lo troveremo da gestire nel global service, come manutenzione), sia perché la nostra amministrazione ha deciso di assegnare maggiore attenzione e risorse nel decoro urbano, nella manutenzione del verde e nel rinnovo arboreo".

