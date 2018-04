Pontedera, attraversa i binari e viene investito da un treno: grave 22enne

Ha attraversato imprudentemente i binari e non si è accorto che stava sopraggiungendo un treno Regionale. Sembra questa, secondo una prima ricostruzione, la dinamica dell'incidente ferroviario che si è verificato nel pomeriggio di oggi, 10 aprile, intorno alle 17.30, alla stazione di Pontedera, davanti a numerosi testimoni in attesa dei treni. A rimanere gravemente ferito un giovane di 22 anni, di nazionalità marocchina, che ha riportato gravi fratture ad entrambe le gambe ed è stato trasportato in codice giallo dal 118 all'ospedale di Pontedera. Il giovane non ha mai perso conoscenza.

Sul posto la Polizia del Commissariato pontederese per ricostruire la dinamica attraverso l'ascolto dei testimoni.



Inevitabili i rallentamenti sulla linea ferroviaria Pisa-Firenze. I treni hanno registrato ritardi fino a 30 minuti.