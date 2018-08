Crollo di Genova, l'invito di Confesercenti: "Saracinesche abbassate nel giorno del lutto nazionale"

Un segnale di partecipazione al dolore di Genova e delle famiglie delle persone che hanno perso la vita nel crollo del Ponte Morandi la vigilia di Ferragosto. L'invito arriva da Confesercenti Toscana Nord che, in occasione del lutto nazionale proclamato per sabato 18 agosto, invita tutti i commercianti pisani ad abbassare le serrande delle proprie attività per 5 minuti alle 11.30 nell'ora dei funerali solenni.

"Un piccolo gesto di vicinanza alle vittime di questa immane tragedia che ha colpito il capoluogo ligure e tutto il Paese" sottolineano dall'associazione di categoria.