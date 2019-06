Io, campo arte 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ritornano anche quest'anno i campi estivi artistici firmati Pensieri di Bo'.

Teatro, Giochi, Movimento e Creatività vi aspettano!

I Campi Estivi Artistici sono rivolti ai bambini dai 5 agli 11 anni di età.

Le attività si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 7.30 alle 13.00 presso il Teatro di Santa Maria a Monte.

Le attività sono divise in moduli di due settimane (10 giorni di attività).

1° MODULO – NOTTI MAGICHE: La Magia non è una favola - da Martedì 11 Giugno a Venerdì 21 Giugno

2° MODULO - ALTI ALTI ALTI: Lo sai che la Natura siamo noi? - da Lunedì 24 Giugno a Venerdì 5 Luglio

3° MODULO - CHI SIANO NON LO SO: Agenzia cacciatori di Misteri - da Lunedì 8 Luglio a Venerdì 19 Luglio

4° MODULO - NON VOGLIO MICA LA LUNA: Viaggi fantastici e come farli - da Lunedì 22 Luglio a Venerdì 2 Agosto

5° MODULO - I MIGLIORI ANNI: La nostra Storia più bella - da Lunedì 2 Settembre a Venerdì 13 Settembre

Ogni modulo si concluderà con una mostra dei lavori svolti durante il viaggio e una piccola messa in scena.