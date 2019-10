'Io non rischio', anche a Pisa la campagna della protezione civile

Sabato 12 e domenica 13 ottobre, in contemporanea con le altre città in tutta Italia, anche Pisa partecipa alla campagna 'Io non rischio'.

Il volontariato di protezione civile, le Istituzioni e il mondo della ricerca scientifica si impegnano insieme per comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Il 12 e 13 ottobre volontari e volontarie di protezione civile allestiranno infatti punti informativi 'Io non rischio' nelle principali piazze italiane, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i propri concittadini sul rischio sismico, sul rischio alluvione e sul maremoto.

Quest’anno la campagna 'Io non rischio', giunta alla nona edizione, aprirà la prima 'Settimana nazionale della protezione civile', 7 giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino il Servizio nazionale della protezione civile.

Il cuore dell’iniziativa è il momento dell’incontro in piazza tra i volontari formati e la cittadinanza.

A Pisa, per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre il rischio sismico, l’appuntamento è in Corso Italia, in zona Logge di Banchi, con i volontari della Pubblica Assistenza S.R. Pisa.

Sul sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it, è possibile consultare i materiali informativi su cosa sapere e cosa fare prima, durante e dopo un terremoto, un maremoto o un’alluvione.