La Croce Rossa di Casciana Terme partecipa ad 'Io non Rischio'

Domenica 13 ottobre anche la Croce Rossa di Casciana Terme parteciperà alla campagna 'Io non rischio'. La campagna, che nasce nel 2011, è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile e vede il coinvolgimento di volontari, istituzioni e mondo della ricerca scientifica impegnati insieme a comunicare sui rischi naturali che interessano il nostro Paese.

A Casciana Terme saranno allestiti punti informativi in Piazza Garibaldi, in contemporanea con le altre città d’Italia, per diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sul rischio idrogeologico-idraulico (alluvione). Ad accogliere i presenti saranno i volontari della Croce Rossa, a disposizione per dare informazioni in materia di protezione civile e su quali comportamenti è meglio tenere prima, durante e dopo il verificarsi di un’eventuale situazione di emergenza. Quest’anno la campagna 'Io non rischio' giunge alla sua nona edizione ed apre la 'Settimana nazionale della protezione civile', sette giorni di eventi ed iniziative a livello nazionale e locale in cui i cittadini italiani potranno conoscere più da vicino il servizio nazionale della protezione civile.

"Tutti noi - commenta il Sindaco Mirko Terreni - dobbiamo abituarci a fronteggiare la fragilità dei nostri sistemi al verificarsi di eventi meteorologici avversi. Per questo l’educazione e la sensibilizzazione sono fondamentali, perché ci permettono di conoscere quelle misure e quei comportamenti che in caso di emergenza possono fare la differenza e possono permettere di salvare vite, la nostra e quella degli altri. Voglio quindi ringraziare la Croce Rossa per aver organizzato questo importante evento a cui invito tutti a partecipare". Per maggiori info: sito ufficiale della campagna, www.iononrischio.it.