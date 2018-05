Stazione, identificati due irregolari con precedenti penali: espulsi

Giornata di controlli ieri, 22 maggio, per la Polizia di Stato. Da una parte i servizi in città e nelle periferie di Pisa, dall'altra in ambito provinciale, per finalità antiterroristiche. In quest'ultimo caso sono stati passati al setaccio esercizi pubblici ed internet point sia in centro che a Pontedera e Volterra, con identificate alcune decine di persone.

Per quanto riguarda le verifiche sul territorio di Pisa, sono state identificate 27 persone, delle quali 13 stranieri; controllati 4 veicoli. In zona della stazione e galleria Gramsci gli agenti hanno controllato attività commerciali, minimarket e la sala scommesse.

In questo contesto sono stati individuati due cittadini georgiani: la banca dati delle forze di polizia ha permesso di riscontrare i loro numerosi precedenti penali, anche per reati contro il patrimonio. Uno è stato denunciato per inottemperanza all'ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, l'altro è risultato irregolare sul territorio nazionale. Entrambi sono stati accompagnati al Cie di Potenza per essere espulsi dal territorio nazionale.