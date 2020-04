San Giuliano Terme: arriva 'Alert System', il nuovo sistema di avvisi d'emergenza

Arriva nel Comune di San Giuliano Terme un nuovo servizio gratuito di allertamento per le emergenze: si tratta di Alert System, sistema di allertamento mediante chiamate vocali e messaggistica. Il sistema si va ad affiancare all'applicazione già in uso, 'ComuniCare', ma ha una marcia in più perché offre la possibilità di inviare chiamate vocali a tutti i telefoni registrati al servizio, fissi e mobili. Con questo sistema potranno essere comunicate notizie riguardanti eventuali rischi: apertura o chiusura del Centro operativo comunale, sospensione di servizi e notizie caratterizzate da elementi di particolare urgenza. In occasione di un'eventuale urgenza, il sistema di Protezione Civile del Comune potrà registrare un messaggio vocale e, in pochi secondi, inviarlo a tutte le utenze telefoniche registrate.

Il Comune di San Giuliano Terme è già in possesso di una banca dati telefonica con i numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici: più di 4mila utenze telefoniche che potranno fin da subito essere raggiunte dal servizio. Per allargare il bacino di utenza è necessaria la collaborazione dei cittadini che dovranno fornire i loro recapiti telefonici non presenti negli elenchi telefonici pubblici (inclusi telefoni cellulari).

Iscriversi al servizio di allertamento è semplice: basta compilare l'apposito modulo reperibile ai seguenti indirizzi: https:// registrazione.alertsystem.it/ sangiulianoterme; per cellulari: www.alertsystem.it/ qr, Android https://play.google. com/store/apps/details?id=it. comunicaitalia.alertsystem2& hl=it, Apple https://apps.apple. com/it/app/alert-system/ id848921991.

Nota di servizio: per i non residenti che sono proprietari di immobili nel territorio comunale, si può indicare l'indirizzo di ubicazione dell'immobile.

"Ampliamo l'offerta di servizi utili a rafforzare il legame con la cittadinanza e a tutelare l'incolumità dei cittadini - dice il sindaco Sergio Di Maio - grazie ad Alert System potremo raggiungere in un tempo brevissimo un grandissimo numero di cittadini, condizione fondamentale nelle situazioni di emergenza o di urgenza. Senza contare che, con questo nuovo strumento, potremo raggiungere anche persone che, magari, non utilizzano la tecnologia, ma dispongono comunque della classica linea telefonica fissa. L'utilizzo di Alert System sarà incentrato su allerte meteo, sospensione di servizi e notizie urgenti, mentre per le comunicazioni sull'attività quotidiana dell'amministrazione comunale conserviamo l'app ComuniCare: rinnovo l'appello a scaricarla, ovviamente gratis".