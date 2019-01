Scuole dell'Infanzia: aperte le iscrizioni per l'anno 2019/2020

La Direzione dei Servizi Educativi del Comune di Pisa informa che presso le segreterie delle Istituzioni Scolastiche di Pisa è possibile effettuare l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia Comunale e Statale per l'anno scolastico 2019/2020.

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 il terzo anno di età, oppure i bambini che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2020. Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2019.

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

I genitori interessati devono presentare regolare domanda, consegnando l’apposito modulo compilato alla segreteria della Istituzione Scolastica di competenza entro il 31 gennaio 2019. Le informazioni si possono trovare nella sezione dedicata del sito del Comune e, durante l’orario di apertura al pubblico, presso le Segreterie scolastiche di ogni Istituto, l'ufficio Relazioni con il Pubblico e la Direzione Servizi Educativi del Comune di Pisa.

I genitori dei bambini non residenti nel Comune di Pisa dovranno rivolgersi direttamente all’Istituzione Scolastica cui fa capo la scuola richiesta; queste domande e quelle dei bambini anticipatari saranno esaminate successivamente alle graduatorie dei residenti e solo in caso di disponibilità dei posti. Per l'occasione, martedì 22 gennaio (dalle ore 17 alle 19) le Scuole dell'Infanzia Comunali saranno aperte alla cittadinanza per consentire la visione degli spazi e prendere contatti con il personale educativo.