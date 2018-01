Cascina: aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche

A partire da oggi, lunedì 22 gennaio, e fino al 6 febbraio, sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia pubbliche del territorio comunale di Cascina per l'anno scolastico 2018/2019.

Possono iscriversi i bambini residenti nati negli anni 2013, 2014 e 2015. Possono comunque iscriversi tutti i bambini e le bambine che compiranno i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2018.

E' possibile accogliere l'iscrizione anche dei bambini e delle bambine che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2019 ma avranno la precedenza le domande di coloro che compiono 3 anni entro il 31 dicembre 2018.



Le informazioni e la modulistica relativa alle iscrizioni sono disponibili: sul sito internet del Comune di Cascina; presso l'Ufficio infanzia e progettazione del Comune, in viale Comaschi n. 116; presso le segreterie degli istituti comprensivi scolastici presenti sul territorio comunale e sui relativi siti internet.



Le domande di iscrizione compilate possono essere consegnate via fax o posta elettronica certificata o a mano presso Ufficio infanzia e progettazione, di viale Comaschi 116 (fatta eccezione per le scuole di San Frediano a Settimo 'Montessori' via Fucini e Via Carlo Alberto dalla Chiesa, e 'Rodari' di San Casciano) oppure presso le segreterie degli istituti comprensivi scolastici del territorio comunale.