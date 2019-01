'L'Italia che resiste' contro le "politiche inumane del Governo": manifestazione a Pisa

Sabato 2 febbraio anche a Pisa si terra la manifestazione 'L'Italia che resiste', mobilitazione lanciata nelle scorse settimane da 'Resistenza 2 Febbraio', una "autoconvocazione spontanea di cittadini e associazioni" come si legge sulla pagina Facebook dedicata al fine di "resistere alle scelte inumane di chi vorrebbe lasciar morire in mare chi scappa dalla guerra, dalla fame e dalla povertà, di chi interrompe i percorsi di assistenza ed integrazione".

All'iniziativa ha aderito il Partito Democratico, che si unisce all'appello di partecipazione della stessa mobilitazione, aperta a "forze democratiche, mondo dell'associazionismo, cittadini tutti". L'evento si terrà davanti al Comune di Pisa in Piazza XX Settembre, dalle 14 alle 17.

"La Manifestazione del 2 febbraio - si legge nel manifesto nazionale - nasce come reazione spontanea di un gruppo di cittadini impegnati nel sociale davanti al quotidiano sfoggio di barbarie e crudeltà. La nostra aspirazione è quella di far passare il concetto che siamo dei normali cittadini che sono intenzionati a contrastare politiche di governo che vanno, in modo antistorico, riportando nel nostro paese razzismo e xenofobia. Perché il 2 febbraio? Perché pochi giorni dopo il Giorno della Memoria, perché non vogliamo essere come quelli che in tempo di guerra hanno fatto finta di non vedere quello che stava accadendo. Se Vuoi partecipare, ti chiediamo di recarti sotto l'ufficio del comune della tua città, assieme agli amici che come te vogliono manifestare. Vogliamo manifestare ovunque, non in un'unica città, per dimostrare che ovunque ci sono cittadini che dissentono da queste politiche di governo. Ti chiediamo di essere una cellula di un organismo che manifesta assieme. Essendo noi un gruppo di cittadini non abbiamo la forza di istituzionalizzare o promuovere attraverso pubblicità la nostra iniziativa. Ci affidiamo al tamtam, speriamo nell'organizzazione autonoma di altri gruppi. Questa volta, a differenza di altre manifestazioni, sono benvenute le bandiere che sottolineino l'adesione di associazioni, partiti politici, istituzioni. E' l'ora di metterci la faccia e contarci".