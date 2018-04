Italiaonline, la Regione incontra i sindacati: "Piena attenzione sulla vicenda"

"Piena attenzione" garantita dalla Regione Toscana sulla vicenda di Italiaonline a livello regionale. La società, attiva in tutta la filiera del marketing digitale e della web comunicazione, ha la sua sede centrale a Torino. In tutta Italia, però, sono oltre mille dipendenti. In Toscana, con sedi a Firenze, Livorno e Pisa (nel Polo Tecnologico di Navacchio), l'azienda Iol con le imprese collegate impiega circa 150 addetti, molti dei quali ad alta specializzazione.

Su richiesta delle organizzazioni sindacali, il consigliere della Presidenza per le questioni del lavoro, Gianfranco Simoncini, ha incontrato nuovamente oggi, lunedì 9 aprile, i rappresentanti di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcem Uil per fare il punto della situazione ed ascoltare le loro richieste.

I responsabili sindacali hanno riferito del confronto in atto a livello nazionale evidenziando che circa 700 lavoratori, in tutta Italia, sono interessati dall'utilizzo di ammortizzatori sociali. Di questi, circa 300 sono a zero ore e gli altri 400 o poco meno utilizzano la cassa integrazione a rotazione. All'ordine del giorno, secondo quanto appreso dalla Regione, c'è la chiusura o il ridimensionamento della sede di Torino.

Nel corso dell'incontro con la Regione, nell'evidenziare le preoccupazioni per i risvolti che la crisi aziendale potrebbe avere anche a livello locale, i rappresentanti sindacali hanno chiesto la tutela dell'azienda in Toscana evidenziando il "livello qualitativo dell'occupazione" e la possibilità, eventualmente, di riallocare in forme concordate i lavoratori in cassa integrazione in aziende del medesimo gruppo che dovessero assumere nuovo personale.

Il consigliere per il lavoro Simoncini ha garantito "piena attenzione" alla vicenda e ha assicurato che "la Regione sarà presente dopodomani al Ministero dello Sviluppo economico". Mercoledì prossimo, 11 aprile, è infatti previsto a Roma un incontro nazionale sulla vertenza Italiaonline.