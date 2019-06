Piazza Viviani a Marina, si avvicina l'acquisizione: "Subito la pulizia dell'area"

Si avvicina l'acquisizione da parte del comune di piazza Viviani, a Marina di Pisa. A definire i tempi e le attività in corso è il vicesindaco e assessore al patrimonio, Raffaella Bonsangue: "Sono pressoché definite le interlocuzioni con l’Azienda ospedaliera, proprietaria di parte della piazza Viviani a Marina, per l’acquisizione della stessa da parte del Comune di Pisa in modo che si possa provvedere in maniera adeguata alla riqualificazione della stessa, conformemente a quanto si è impegnata a fare questa Amministrazione all’inizio del mandato".

"L’iter amministrativo - continua la Bonsangue - è definito in accordo con l’Aoup. A partire dal prossimo mese di luglio, con la variazione al bilancio programmata, saranno a disposizione le risorse finanziarie necessarie per provvedere al perfezionamento dell’iter, che sarà definito, con ogni probabilità, a settembre. Nell’attesa di acquisire la proprietà dell’area, il Comune sta comunque avviando intese con l’Aoup affinché possano partire le prime operazioni di pulizia della piazza già dalle prossime settimane, anche in considerazione della stagione estiva ormai avviata".