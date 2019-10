Itis "A. Santucci" Pomarance - Seminario “Allineamento laser ed i suoi effetti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Martedì 8 ottobre all’ITIS “A. Santucci” di Pomarance si è tenuto un seminario dal titolo “Allineamento Laser ed i suoi effetti”. L’incontro, programmato all’interno del progetto SEI, è stato reso possibile grazie ala disponibilità di Daniele Annecchino, titolare della RD Line distributore per l’Italia della FIXTURLASER, società svedese che produce strumentazione di analisi e verifica indispensabile in campo industriale. In particolare l’incontro si è concentrato sull’allineamento delle macchine rotanti. L’incontro si è sviluppato in due fasi: una teorica ed una pratica; infatti dopo aver fatto capire cosa significa allineare, quanto sia difficile farlo con i metodi tradizionali e i benefici che ne hanno le macchine in termini di riduzione dei costi di manutenzione, riduzione dei tempi di indisponibilità dell’impianto e della riduzione dei consumi energetici i ragazzi, grazie al simulatore meccanico messe a disposizione dal docente, hanno effettuato un allineamento. I ragazzi hanno seguito con molto interesse l’incontro ed hanno partecipato attivamente nella fase pratica. La scuola, conscia dell’importanza di questi incontri per la formazione e per l’orientamento in uscita dei ragazzi, ringrazia il Comune di Pomarance, che con il progetto SEI gli consente di organizzare questi incontri, e la RD Line che, grazie alla sua disponibilità, ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi correttamente al problema dell’allineamento delle macchine rotanti.