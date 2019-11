Polizia Municipale: arriva il kit per rilevare e riconoscere le droghe

Un kit per rilevare e riconoscere le droghe. Dopo spray urticante, taser e unità cinofile un nuovo strumento entra nella dotazione della Polizia Municipale di Pisa affiancandola nella quotidiana attività di contrasto alle spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi il dirigente Michele Stefanelli ha infatti firmato una determina per l'acquisto di questo macchinario per una cifra di circa 330 euro. Il kit sarà dato in dotazione al nucleo antidegrado della Polizia Municipale.

Il provvedimento parte infatti dalla premessa che nella Municipale "sono operative alcune strutture specializzate nel contrasto ai fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti che spesso comportano sequestri penali di quantitativi delle medesime sostanze". Da qui l'esigenza di procedere ad una "esatta qualificazione della tipologia delle sostanze sequestrate" partendo dal rilevamento dei principi attivi contenuti nelle droghe "mediante appositi reagenti chimici presenti in commercio".

Con il kit per riconoscere le droghe arrivano, per una cifra di circa 1300 euro, anche 2 gilet multitasche, 7 cinturoni completi di fondina cosciale e porta manette e 5 paia manette in acciaio inox. Il materiale sarà assegnato ai nuclei specialistici 'Gruppo Operativo Sicurezza Urbana' e 'Nucleo Cinofili' per "consentire la massima libertà di movimento all’operatore e la sicurezza delle dotazioni di difesa assegnate, quali armi di servizio e presidi difensivi".