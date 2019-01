L'associazione 'Ponsacco Wooden' scelta per formare i giovani studenti

Il 14 dicembre scorso Ponsacco Wooden, l'associazione che mira a costruire edifici e mobili in legno nel pieno rispetto dei principi di ecoefficacia e di economia circolare, ha partecipato all’evento dal titolo 'Orienta il tuo futuro. Il significato delle scelte', che si è tenuto a Campi Bisenzio. L'appuntamento era indirizzato agli studenti delle scuole superiori della toscana per un orientamento al mondo del lavoro e della scelta universitaria. L’evento ha visto il patrocinio della Comunità Europea, della Repubblica Italiana e della Regione Toscana e aveva lo scopo di valorizzare l’ecosistema toscano della formazione superiore, della ricerca e dell’innovazione.

Ponsacco Wooden, assieme a Rete Wooden è stata scelta dalla Regione come soggetto in grado di fornire ai ragazzi una lezione su un tema di grande attualità come quello delle costruzioni di strutture e mobili per case in legno orientate dai principi dell’economia circolare. "Sono orgogliosa - afferma la sindaca Francesca Brogi - che una realtà del nostro territorio sia stata individuata da enti superiori come un interlocutore valido per la formazione dei giovani. Quella individuata da Wooden è sicuramente una strada innovativa che può aprire molte opportunità sia alle aziende del nostro territorio che ai molti giovani toscani in cerca di un nuovo modo di progettare case e arredo in legno".