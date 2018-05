L'I.T.C.G. 'E. Fermi' di Pontedera nel Parlamento Europeo Giovani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In questi giorni è approdata a Pontedera l’associazione educativa Parlamento Europeo Giovani (PEG) che, attraverso dibattiti sui grandi temi sociali e politici, incoraggia i giovani a confrontarsi e esprimere idee utilizzando le lingue straniere. A tal fine è’ stato organizzato un GA days (General Assembly days) della durata di due giorni presso il Museo Piaggio.

Presenti alla importante iniziativa anche l’assessore alla Cultura Liviana Canovai ed il consigliere delegato a partecipazione, Europa e giovani Mattia Belli. Significativa la presenza dell’Istituto “E. Fermi” di Pontedera, che è stato rappresentato magistralmente da una qualificata delegazione di otto alunni: Agnese Bernardoni, Matilde Ciandri, Mattias Carlotti e Khady Toure (4 ARI), Niccolò Conti (5ARI), Montecalvo Alessia (4BRI), Alicia Baccelli e Giulia Regoli (4 ASI).



Dopo un crash course “Understanding Europe”, guidato da esperti competenti in materia, che ha permesso di approfondire conoscenze circa la storia, il funzionamento e le istituzioni dell’Unione Europea, nell’Assemblea Generale (General Assembly), presso il Museo Piaggio, gli studenti del ITCG FERMI hanno avuto l’opportunità di dibattere, in lingua inglese, la risoluzione da loro stessi redatta con il prezioso supporto delle prof.sse Elisabetta Saviozzi e Maria Laura Pavone (per la parte giuridica) e soprattutto - per la parte in lingua - della prof.ssa Salvatrice Aprile, sul modello di quelle del Parlamento Europeo, relativa al topic: “With a high number of NEETs and the increasing spread of automation and digital technologies replacing many low-skilled and middle-skilled jobs, how can the EU Member States ensure their citizens are equipped with the necessary skills to remain relevant in an increasingly knowledge-based economy? How best can the European educational institutions provide long-life training and re-qualify the European workforce?”.



I ragazzi del 'Fermi' si sono distinti per abilità e competenza, vedendo apprezzata, riconosciuta e selezionata la propria risoluzione tra quelle proposte dagli altri Istituti partecipanti (licei “XXV Aprile”, “Eugenio Montale”, “Antonio Pesenti” e “Ulisse Dini” di Pisa). Una importante esperienza di alto valore formativo che ha consentito di acquisire e potenziare abilità necessarie e funzionali per la loro futura carriera professionale.

