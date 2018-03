L'ITCG 'E. Fermi' di Pontedera vincitore del concorso regionale di dettato in lingua francese

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il I.T.C.G. "E. Fermi" di Pontedera si conferma vincitore assoluto al concorso regionale di dettato in lingua francese.



1° e 2° premio (categoria ragazzi) per due alunne dell’ITCG “E. Fermi” di Pontedera: Sara Bulku e Noemi Fracassi.

1° premio (categoria insegnanti di francese) per la professoressa Francesca Cantini, docente di ruolo all’Istituto Fermi.



Venerdì 23 marzo, presso l’Institut Français di Firenze, si è svolta la competizione annuale, su base regionale, di dettato in francese. Alla prova hanno partecipato 11 alunni del Commerciale di Pontedera: Virginia Massei e Sara Zitouni della classe 3AT, Chiara Cerone, Valentina Cionini, Sara Malacarne, Flutura Nazeraj e Giada Tognoni della classe 4AAF, Nicolò Lazzereschi della classe 5AAF, Sara Bulku della classe 5ARI, Noemi Fracassi e Alice Scalora della classe 5AT.



Con grande soddisfazione sono risultate vincitrici due alunne di quinta, che hanno ottenuto il primo e il secondo posto: Sara Bulku, alunna della professoressa Patrizia Martelli, è arrivata prima, aggiudicandosi un corso di lingua francese ”Jeune Public” da frequentare presso l’Institut; Noemi Fracassi, alunna della professoressa Cristina Tosi, si è aggiudicata il secondo premio, ossia un pacchetto di 3 DVD in lingua francese e un abbonamento alla mediateca dell’Institut.

Le organizzatrici dell’evento si sono complimentate con la professoressa Cantini poiché gli unici due premi messi in palio per la categoria ragazzi sono stati vinti da due alunne dell’ITCG “Fermi”, a dimostrazione dell’ottima preparazione maturata dalle ragazze negli anni di studio.

Anche il Dirigente Scolastico, Ing. Prof. Luigi Vittipaldi, si è unito ai complimenti, invitando le due alunne a proseguire il loro percorso di formazione con altrettanto successo.