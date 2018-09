La Clinica Veterinaria Cascina offre aiuto agli animali salvati dall'incendio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La Clinica Veterinaria Cascina di Fornacette ( Via Tosco Romagnola 338 Fornacette tel 24/24 0587423123) offre lo stallo e le cure gratuite per aiutare i proprietari di animali, i comuni, le forze dell’Ordine, i vigili del fuoco, i volontari, le associazioni per la salvaguardia degli animali, e qualsiasi persona che trova un animale selvaggio o no, ferito o smarrito per l’incendio. Nel caso vi trovaste di fronte ad un animale, ricordatevi che l'incendio rende nervosi e quindi pericolosi anche gli animali più mansueti (cani, pecore, mucche, cavalli); anche vipere, vespe e calabroni diventano più aggressivi. I cespugli vengono tagliati per aprire varchi nella vegetazione; spesso rimangono rami appuntiti che possono essere pericolosi, proprio nei punti di passaggio. Vogliamo condividere e partecipare a questa tragedia sperando che finisca presto e non si riproduca più.