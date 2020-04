La Misericordia di Ponsacco in tempi di Covid-19 intensifica servizi e diagnostica

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Con più di 1400 soci, e circa 150 volontari, la Misericordia Ponsacco è una realtà importante della Valdera, molti i servizi offerti e le apparecchiature d'avanguardia per una diagnostica attenta e scrupolosa. Siamo parlando della Misericordia di Ponsacco, che oggi più che mai con i suoi Volontari è attiva sul territorio per fronteggiare l'emergenza Covid-19 insieme alle altre associazioni.

"Stiamo vivendo un momento epocale - commenta il direttore, Dr. Piero Iafrate - per una pandemia che ci costringe a casa, ma c'è chi per spirito di servizio e dedizione giornalmente indossa una divisa e si cimenta in attività di trasporto, consegna dei farmaci, alimenti e mascherine, diagnostica come RX, MOC, Ecografia, Cardiologia, infermeria. A queste persone dobbiamo dire GRAZIE! Abbiamo ritenuto essenziale intensificare le nostre forze grazie alla presenza dei volontari, dipendenti, tutti insieme per un obiettivo unico: sconfiggere il Coronavirus".



Comunichiamo di seguito i giorni e orario di apertura dell'attività diagnostica (periodo Covid-19):

Lunedì mattina dalle ore 8.30 alle 12.00 - Ecografie addome, mammarie, muscolo tendinee - Radiografie e Moc

Mercoledì mattina dalle 8.30 alle 12.00 - Visite cardiologiche, eco cuore - Servizio prelievi 7.30 alle 9.00 - Servizio infermieristico dalle 9.00 alle 11.30

Mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.00 - Ecografie addome, mammarie, muscolo tendinee - Radiografie e Moc - Visite Sportive



Per info e prenotazioni Telefono: 0587 731453

Gallery