La Policardia Teatro e l'Associazione dèi Camminanti presentano il nuovo laboratorio di teatro in cammino "I geni del bosco"

Inizia la nuova esperienza di "teatro selvaggio in cammino" con il laboratorio I GENI DEL BOSCO, che coniuga esperienze di formazione teatrale ed escursioni sui monti pisani. Prevede la collaborazione con la Policardia Teatro Centro di Creazione Internazionale e l'associazione Dèi Camminanti. Il laboratorio è aperto a tutti: a coloro che hanno già una formazione nell'ambito dell'arte performativa, a chi vi si avvicina per la prima volta, e agli appassionati delle camminate nella natura. Il laboratorio vuole quindi esplorare le connessioni umane fra l'attività del camminare e quella del fare teatro. Fare teatro non in funzione della tecnica, delle prove e di uno spettacolo, ma concepito come esperienza umana del divenire, tramite un percorso di condivisione, di riflessione e comprensione dell'altro e di noi stessi.

Esperienze a cui la Policardia Teatro lavora fin dalla sua formazione, e che saranno accompagnate dalle competenze in materia di trekking e di escursioni dell'Associazione Dèi Camminanti di Vicopisano, alla scoperta di luoghi, storie e del territorio dei monti tra la provincia di Pisa, Livorno e della Versilia.

La giornata di presentazione gratuita, che prevede una breve escursione introduttiva, si svolgerà domenica 7 gennaio nella zona di Vicopisano, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Circolo Arci "L'Ortaccio". In caso di pioggia ci sarà comunque una presentazione del laboratorio alle ore 10.00 presso il luogo del ritrovo.



Le escursioni inizieranno domenica 21 gennaio 2018, e avranno luogo ogni terza domenica del mese, fino al 20 maggio 2018. Ogni lunedì successivo invece si terranno le lezioni di pratica teatrale, presso il Teatro di Via Verdi, sempre a Vicopisano. Policardia Teatro - Centro di Creazione Internazionale La Policardia Teatro nasce nel 1994 con lo scopo di diffondere l'arte del teatro tra i bambini e i ragazzi a Viareggio, e si trasforma progressivamente in un'accademia multidisciplinare. Dal 2008 inizia dei floridi scambi artistici con i Maestri provenienti dal Bouffes du Nord, storico teatro parigino, importantissimo centro di ricerca teatrale europeo e sede, fino al 2008, del regista Peter Brook. Nel 2011 nasce il Centro di Creazione Internazionale, il cui cammino, con l'aggiunta di altri maestri e ricercatori, prosegue attraverso incontri e scambi sull'esplorazione del corpo, della voce e delle qualità dell'attore-narratore, con pluriennali e continuativi workshop di alta formazione e corsi tenuti anche negli istituti scolastici di elementari e medie inferiori nella provincia di Lucca, Pisa e Carrara.

Dalla formazione del Centro nasce la compagnia Policardia Teatro diretta da Andrea Elodie Moretti, che ha creato e condiviso col pubblico gli spettacoli: L’Amore all’età di Giulietta (2012); Pianeta-Racconti dall’umanità (2013); Pedro e il Capitano (2014); The Sunset Limited (2014); I racconti del sole (2016); Solo una favola (2016); Il villaggio in viaggio (2016); Amleto figlio di Amleto (2016).