Piena dell'Arno: chiuse le aree più basse de La Rotta a Pontedera

A Pontedera il sindaco Matteo Franconi informa che, solamente in via precauzionale, le aree più basse della frazione de La Rotta sono in fase di interdizione domenica mattina 17 novembre in vista dell'arrivo della piena dell'Arno. I parcheggi della draga davanti la farmacia e del Botteghino sono interdetti alla sosta e transito dei veicoli e dei pedoni.

Sarà inibito anche il percorso ciclopedonale sotto l'argine della Tosco Romagnola da Pietroconti fino al Botteghino.

Il sindaco raccomanda inoltre di non sostare né accalcarsi nelle zone di via dell'Olmo limitrofe allo Scolmatore per evitare di creare difficoltà alle operazioni della Protezione civile e della Polizia idraulica sulla zona.

Per eventuali criticità ecco il numero della Sala Operativa: 0587 299690