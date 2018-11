La Round Table 73 Pontedera alla giornata nazionale della colletta alimentare al centro commerciale Panorama

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 24/11/2018 si è svolta in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare organizzata dal Banco Alimentare che da 22 anni rappresenta l’evento di solidarietà più partecipato in Italia. La Round Table 73 Pontedera anche quest’anno ha supportato attivamente questa iniziativa al Centro Commerciale Panorama. L’iniziativa, infatti, è service nazionale per il terzo anno consecutivo per Round Table Italia, che annualmente seleziona una o più attività benefiche o a scopo sociale da supportare. L’iniziativa è stata coronata da successo grazie alla generosità dimostrata dai cittadini di Pontedera che, nonostante il momento economico difficoltoso, hanno dimostrato una sensibilità diffusa verso il sociale dove sono stati raccolti oltre 1.000kg nella giornata del 24 al supermercato Panorama . i soci del Round Table Pontedera hanno commentato - Ci riteniamo molto soddisfatti ed onorati di collaborare attivamente con questa realtà, con la speranza di essere stati un prezioso supporto per l’organizzazione del Banco Alimentare e la cittadinanza. La Round Table è un'organizzazione dedicata a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, imprenditori, uomini d'affari e di cultura che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. La sua principale finalità è quella di favorirne l'incontro, promuovendone l'amicizia e le intese personali e svolgendo anche iniziative di carattere filantropico. Tratto caratteristico della Round Table è l'età dei suoi soci che, decadono da tale qualità al compimento del quarantesimo anno di età. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale molti club locali detti "Tavole". Ogni tavola è composta da almeno dieci soci detti "Tablers" fino ad un massimo di quaranta, dei quali non più di tre possono esercitare la stessa professione.

Gallery