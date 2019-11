La Società Italiana della Contraccezione nomina la sua prima presidente donna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Franca Fruzzetti è la prima presidente donna della SIC-Società Italiana della contraccezione a 15 anni dalla sua fondazione. E’ stata designata in occasione dell’11° Congresso Nazionale dal titolo “La donna al centro della scelta contraccettiva”, che si è svolto a Taormina il 30 e 31 ottobre con 32 sessioni e 48 relatori. Una cornice perfetta per un appuntamento ormai consolidato per gli esperti del settore e un’occasione di confronto e approfondimento sul tema della contraccezione, ma anche della sessualità, della salute e del benessere della donna di tutte le età. Franca Fruzzetti, responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia ginecologica dell’ospedale universitario Santa Chiara di Pisa succede ad Antonio Cianci alla guida della Società scientifica che dal 2004 si propone di fare una corretta informazione ed educazione ad una sessualità sicura e consapevole. Un impegno che la prof.ssa Fruzzetti vuole continuare e intensificare: “Sono felice per questa nomina e orgogliosa, come ginecologa e come donna. Credo molto nella mission della SIC e voglio, fin da subito, fare in modo che i messaggi che da anni portiamo avanti con decisione, siano ancor più efficaci e raggiungano più giovani possibile. In questo i nostri canali social ci stanno aiutando molto e oggi possiamo vantare un pubblico variegato e fedele che cresce giorno dopo giorno”. “Passo il testimone alla collega Franca Fruzzetti – ha detto il prof. Antonio Cianci – consapevole della sua professionalità e della sua sensibilità di donna che porterà alla SIC un rinnovato impegno nel perseguire i suoi obiettivi. La SIC negli ultimi anni ha fatto passi da gigante ed è stata capace di raggiungere tantissimi giovani, ma non solo. La nostra società scientifica ha saputo diventare un punto di riferimento anche per tanti colleghi e operatori del mondo sanitario. Con la presidente Fruzzetti, tutti i nostri valori saranno rappresentati al meglio e non posso che augurarle un buon lavoro”. Un lavoro che, da quanto emerso a Taormina, si presenta ancora impegnativo. Una bella sfida per la neo presidente! La SIC in questi anni è cresciuta, un punto di riferimento sul tema della contraccezione e di una sessualità consapevole. Tuttavia la contraccezione in Italia continua ad essere poco diffusa, perché? Soprattutto perché è poco conosciuta. Sì è così, ci sono tante informazioni a disposizione e anche se si pensa di saperne molto, in realtà le nozioni possedute spesso sono incomplete o addirittura inesatte. La chiave di volta quindi è non stancarsi di fare informazione, farne di più, chiara e capillare, perché la contraccezione è una scelta e un diritto, oggi più che mai ampio e personalizzabile, che può andare incontro davvero alle necessità di ogni donna, allo stile di vita e alle abitudini di coppia. Si comincia dal dialogo, dalla fiducia tra medico (il ginecologo è la figura di riferimento nel momento della scelta) e donna che consente di stabilire un rapporto sereno e complice indispensabile per contrastare i pregiudizi sui metodi contraccettivi e rispondere alle richieste di ogni donna. Poi è importante diffondere una cultura consapevole di prevenzione in ambito sessuale, per superare tabù e barriere all’utilizzo della contraccezione. Quella ormonale spaventa ancora, ingiustificatamente. Aumento di peso, calo del desiderio, gonfiore erano effetti secondari di vecchie formulazioni, oggi i prodotti disponibili sono ben tollerati, sicuri e con benefici extracontraccettivi da non ignorare sia nel controllo del ciclo mestruale che della sindrome premestruale, ma anche contro iperandrogenismo ed endometriosi, ma soprattutto quando si parla di protezione oncologica, con la dimostrata importante riduzione del rischio di tumori dell'ovaio, dell'utero e del colon-retto. Seguiteci su Facebook - @SICSocietàItalianaContraccezione; Twitter - @SIContraccez e Instagram - sicontraccezione Società Italiana della Contraccezione La Società Italiana della Contraccezione (SIC) è una associazione onlus interdisciplinare, apolitica, senza fini di lucro fondata il 16 luglio 2004 da medici e ricercatori. Il suo obiettivo è quello di favorire e diffondere lo sviluppo della ricerca e dell'informazione, nonché di promuovere l'aggiornamento e l'educazione permanente in tema di contraccezione. Attraverso attività scientifiche e culturali mirate, l’associazione ha tra i suoi principali interlocutori il contesto scientifico italiano, le Società scientifiche affini, le libere associazioni di pazienti, il mondo della ricerca e la produzione farmaceutica. Gli associati della SIC sono per lo più medici e ricercatori che operano nei settori della medicina e della contraccezione. La SIC comprende anche il gruppo di lavoro SaBeD (Salute Benessere Donna) che ha lo specifico compito di promuovere la ricerca nel campo della contraccezione, della menopausa e della fertilità.