Laboratorio clandestino di occhiali falsi in un elegante palazzo del centro: maxi sequestro

Un laboratorio clandestino per la produzione di occhiali contraffatti con le più importanti griffe all'interno di un elegante palazzo nel centro di Pisa, a due passi da Piazza dei Cavalieri. E' stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Pisa che ha sequestrato, nel corso della perquisizione 6225 paia di occhiali e oltre 27mila etichette delle più prestigiose marche di moda (Gucci, Oakley, Prada, Ray Ban, Ferrari, Police, Dior).

Era una vera e propria officina, dotata di tutti i mezzi necessari per trasformare dei semplici occhiali in accattivanti oggetti alla moda, pronti per essere venduti nelle spiagge del litorale pisano e ai turisti in visita alla Torre. Sul banco di lavoro, strumenti di precisione, tutto l’occorrente per imprimere sulle lenti i segni dei più famosi brand e tantissime etichette.

Durante i controlli le Fiamme Gialle hanno anche individuato una botola, coperta da un tappeto, dove veniva nascosta parte della merce contraffatta.

Il titolare dell’impresa illecita è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria.