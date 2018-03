Vicopisano: nuovo laboratorio polivalente all'IC Ilaria Alpi

Aumenta la popolazione scolastica a Vicopisano e c'è bisogno di una nuova aula. Ecco che quindi è stato costruito e inaugurato un nuovo laboratorio polivalente esterno nel terreno dell'Istituto Comprensivo Ilaria Alpi di Vicopisano.

"Si tratta di una struttura autosufficiente dal punto di vista energetico, realizzata con tecnica costruttiva di bioedilizia - hanno spiegato il sindaco Juri Taglioli e il vicesindaco Matteo Ferrucci - quindi avvalendosi di materiali naturali e fortemente coibentata. Questo significa che, essendo presenti molti strati di coibentazione all'interno delle pareti, la temperatura resta ottimale in ogni stagione, quando il laboratorio è abitato, evitando di utilizzare riscaldamento o condizionamento. Ovviamente abbiamo installato ciò che serve per raffreddare o riscaldare l'ambiente in caso di condizioni meteorologiche particolarmente critiche e avverse".

Dopo le parole di inaugurazione pronunciate davanti ad alcuni rappresentati d'Istituto, agli amministratori e ai ragazzi, il dirigente scolastico Pierangelo Crosio ha permesso di entrare nel laboratorio e di visitarlo, con l'entusiasmo palpabile e coinvolgente degli studenti e delle studentesse. "Il laboratorio - ha concluso Ferrucci, che ha anche la delega alla scuola - è stato frutto di un percorso di condivisione portato avanti insieme ai genitori e agli insegnanti, anche al fine di scegliere la posizione migliore per la struttura, e possiamo dirci davvero soddisfatti del risultato".