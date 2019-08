Bancarelle in Piazza Manin, ancora raid: un denunciato, "siamo all'esasperazione"

Ignoti sono ancora entrati nella bancarella in Piazza Manin di Luca Rossi. Solo una settimana fa l'esercente denunciava un raid avvenuto nell'area durante la notte. Anche questa volta la dinamica è la stessa: "Qualcuno è entrato mettendo a soqquadro tutto e portando via la scatola con il fondo cassa. Non c'era nulla, ovviamente. Non hanno rubato niente, ma ogni mattina c'è sempre qualcosa da sistemare. Come l'altra volta erano almeno in due, uno che alza la sbarra di chiusura ed uno esile che entra: la fessura sarà alta 20 centimetri".

"Sono veramente esasperato - si sfoga il bancarellaio - devo dire che non è cambiato nulla con la nuova amministrazione, non ci sono segnali di miglioramento. Si sono fatti incontri e discussioni, ma alla fine è tutto come prima. Non ce la faccio più, è una frustrazione che ti porti dentro che magari scarichi anche su chi ti sta vicino e non è giusto".

Un tentativo di effrazione c'è stato anche la notte prima ad un banco vicino, poco dopo la mezzanotte di mercoledì. Un uomo ha alzato la chiusura della bancarella che da verso Piazza Duomo con l'intento di provare a prendere oggetti dall'interno con l'aiuto di un bastone. L'azione è stata vista e ripresa con uno smartphone, mentre al contempo partiva la chiamata alla Polizia. La pattuglia, una volta giunta sul posto, ha fermato il sospettato. L'uomo, con precedenti, è stato portato negli uffici della Questura e denunciato per possesso di attrezzi da scasso.