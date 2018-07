Tentano di rubare in un locale, messi in fuga e fotografati dal titolare: denunciati

Sono entrati nel locale quando il titolare era nel retrobottega e non erano presenti altri clienti. Poi, mentre uno dei due faceva da 'palo' sulla porta di ingresso, l'altro ha tentato di rubare i soldi contenuti nel registratore di cassa. Per loro sfortuna, però, proprio in quel momento è soppraggiunto il proprietario che ha messo in fuga i due malviventi, riuscendoli anche a fotografare con il proprio telefono.

E' quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri, martedì 17 luglio, in via Matteotti a Pontedera. Il titolare del locale ha quindi avvertito il 113, fornendo poi agli agenti intervenuti anche le immagini scattate durante il furto e le descrizioni dei due malviventi. Poco dopo i due uomini sono stati bloccati dalla Polizia di Pontedera e portati in commissariato per l'identificazione.

Una volta identificati i due, S.K. di anni 44 di origine Georgiana, da poco giunto in Italia per "turismo" e D.A. di anni 42 di origine Lituana con numerosi precedenti penali per vari reati, sono stati denunciati alla Procura della repubblica di Pisa per tentato furto aggravato.