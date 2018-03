Ladri al ristorante del candidato sindaco Veronese in Piazza Arcivescovado: "Sono sempre più sprezzanti"

"E' stata la prima volta in 42 anni, posso ritenermi fortunato, ma è certamente il segnale che i ladri si sono fatti più sprezzanti del pericolo ed ormai colpiscono anche in zone presidiate come Piazza dei Miracoli". Il titolare del ristorante 'Il Turista' in Piazza Arcivescovado, a due passi dalla Torre, è Antonio Veronese, ex presidente di Confesercenti e candidato sindaco per 'Patto Civico'. E' lui a raccontare quanto accaduto la notte fra il 9 ed il 10 marzo, descrivendo una 'procedura' ormai conosciuta e rodata, ripetutasi soltato ieri in vari esercizi della zona, come al Caffè Parlascio.

"Qualcuno all'una di notte è passato dai giardini sul retro del ristorante, ha scavalcato il muro ed ha forzato la parete a vetri per entrare. E' suonato l'allarme, così i ladri hanno avuto una decina di minuti per arraffare quello che potevano, come gli spiccioli dentro due casse. Hanno messo a soqquadro il locale, causando circa 2mila euro di danni". I rilievi dei Carabinieri sono stati effettuati in mattinata e saranno valutate le immagini registrare dalle telecamere a circuito chiuso.

La fiducia sul punire i colpevoli è però carente. Veronese analizza la situazione e richiama la politica ad intervenire: "La città è ostaggio della delinquenza, ormai i furti agli esercizi commerciali sono una costante della cronaca quotidiana. E' ora di dire basta. Pensare che proprio in questi giorni i nostri cartelloni della campagna elettorale riportano il dato Istat di Pisa come settima provincia in Italia per i furti. La politica deve intervenire, la città non merita questa immagine. Forze dell'ordine e magistratura sono disarmate: i nuovi parlamentari eletti devono correggere questa situazione, devono fare in modo di avere condanne certe per porre fine a questi atti".