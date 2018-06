Pontedera: immigrato sventa diversi furti e fa fermare il ladro

Cerca per due volte di rubare una borsa all'interno di un'auto, ma in entrambi i casi viene fermato da un immigrato senegalese. E' quanto accaduto nei giorni scorsi a Pontedera.

L'ultimo dei due tentativi di furto risale alla mattinata del 22 maggio scorso, in piazza Duomo. Davanti al banco alimentare un uomo tentò di sottrarre una borsa lasciata incustodita dalla proprietaria dell'esercizio all’interno di un’autovettura parcheggiata. Il furto fallì perché un immigrato senegalese, che normalmente staziona di fronte alla pasticceria, accortosi di quanto stava accadendo, intervenne prontamente, rimediando alcuni pugni dal ladro, poi fuggito.

Indagando sull'episodio la Polizia ha poi scoperto che l’uomo, nei giorni precedenti, aveva già tentato di rubare all’interno della stessa auto non riuscendovi sempre perché richiamato dal senegalese. E’ scattata quindi la ricerca del malvivente che è stato dapprima identificato, grazie alle descrizioni di testimoni e alla conoscenza degli investigatori, e poi fermato dopo qualche giorno da personale della Polizia. Trascorso lo stato di flagranza l'uomo, un 47enne pluri-pregiudicato italiano per spaccio di stupefacenti e reati contro la persona e il patrimonio, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pisa per il reato di tentata rapina aggravata e per almeno tre tentativi di furto.

"La Polizia - si legge in una nota del Commissariato di Pontedera - ringrazia sia l’immigrato senegalese che è intervenuto sia l’ex pugile Alì che ha supportato lo stesso quando ha fornito la testimonianza indispensabile per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dell’autore".