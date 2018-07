Ruba la borsa ad una turista al Duomo: ladro bloccato dalla Polizia Municipale

Nel pomeriggio di domenica, 15 luglio, la pattuglia della Polizia Municipale in servizio in piazza Duomo ha fermato un uomo che aveva da poco derubato della borsa una turista australiana. Il malvivente era già stato segnalato da alcuni commercianti della zona che lo avevano riconosciuto: lo stesso soggetto era stato autore di altri furti in passato.

L'azione degli agenti è stata quindi rapida ed a colpo sicuro. Una volta bloccato il sospetto è stato trovato sprovvisto di documenti, così è stato accompagnato in Questura per l'identificazione e la denuncia.

La Polizia Municipale, durante il servizio del fine settimana, ha anche allontanato da via Parini due camper rom. In zona stazione invece ha eseguito un sequestro di merce (scarpe) che veniva venduta senza regolare autorizzazione.