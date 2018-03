Lajatico: delegazione coreana in visita al Teatro del Silenzio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il Teatro del Silenzio si appresta ad accogliere Domenica 25 Marzo alle ore 14.30 una delegazione formata da giornalisti e rappresentanti di agenzie di viaggio della Corea del Sud, che hanno scelto questo particolare luogo per promuovere il territorio della Toscana.

L'Amministrazione Comunale in occasione di tale partecipazione che vedrà circa 30 componenti della delegazione Coreana, ha previsto una particolare accoglienza al Teatro del Silenzio dove verrà servito un aperitivo di benvenuto e nell'occasione la delegazione sarà partecipe dell' inaugurazione per l'intitolazione della strada che porta al Teatro che è stata denominata "Via del Silenzio".

La Via del Silenzio che congiunge il paese al Teatro, oltre al suo suggestivo percorso immerso nella tipica campagna toscana, circondato da ulivi e cipressi e da un panorama mozzafiato su Volterra, l'intera Val di Cecina e La Rocca di Pietracassia, vede già alcuni allestimenti che precludono ad un percorso dove ognuno possa trovare momenti di relax, dedicandosi alla lettura, all'ascolto della musica ed il tutto accompagnato dal contemplio della natura