Porta a Mare, sottopasso al buio: "Nuovi lampioni entro la prossima settimana"

Entro la prossima settimana verranno sostituiti i lampioni rimossi un mese e mezzo fa nel quartiere di Porta a Mare, dove ad oggi sono ancora al buio l'ingresso del sottopassaggio in cima a via Conte Fazio e il ponte dell'Aurelia. La vicenda, denunciata alcuni giorni fa dal circolo 'Luciano Turini' di Prc, è stata discussa nel corso del Consiglio Comunale di oggi, mercoledì 28 novembre, grazie ad un question time presentato dal consigliere di Diritti in Comune, Ciccio Auletta, a cui ha risposto l'assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Latrofa.

"I lampioni sono stati rimossi il 17 ottobre scorso - ha spiegato Latrofa - perché presentavano alla loro base uno stato di erosione che metteva a rischio l’incolumità pubblica. Contemporaneamente alla rimozione si è provveduto ad ordinare i materiali necessari per la sostituzione, il cui arrivo è previsto per il prossimo 4 dicembre. Entro la prossima settimana i lampioni verranno quindi sostituiti".