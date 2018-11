Sicurezza e illuminazione pubblica a Porta a Mare: "Sottopasso al buio da due mesi"

"Lampioni rimossi e non ancora sostituiti a distanza di due mesi". E' quanto denuncia il circolo 'Torrini' di Prc in merito al quartiere di Porta a Mare dove ad oggi sono al buio l'ingresso del sottopassaggio in cima a via Conte Fazio e il ponte dell'Aurelia.

"Niente di nuovo sotto il sole (anzi sotto la luna): le periferie sono abbandonate - scrive Prc - dopotutto paga molto di più fare la voce grossa con chi si siede sui prati pubblici o sui gradini delle chiese che fare manutenzione seria nelle periferie. In queste settimane il quartiere di Porta a Mare vive sulla propria pelle questa incompetenza rimanendo incolpevolmente al buio a causa della rimozione di due lampioni che illuminavano il ponte dell'Aurelia e l'inizio di via conte Fazio in corrispondenza del cavalcavia".

"Sentiamo in continuazione roboanti dichiarazioni sul decoro, sulla sicurezza, sulla cura delle periferie - prosegue Prc - ma quando c'è da mettere concretamente mano ai problemi materiali delle persone si preferisce lasciare al buio un tratto di quartiere trafficato mettendo in pericolo pedoni, ciclisti e automobilisti. Chiederemo conto in Consiglio Comunale di questa ennesima prova di inadeguatezza di Conti e della sua Giunta, nel frattempo ci impegniamo fin da subito a velocizzare i tempi di sostituzione".