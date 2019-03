Bottiglia in testa mentre passeggia in centro: ferita una ragazza

Passeggiava in centro con gli amici, in una serata come tante altre. Ad un tratto il dolore e la paura. Una giovane di 22 anni è stata raggiunta da una bottiglia in testa, che le ha causato una ferita con copiosa perdita di sangue. E' successo sabato dopo le ore 23 in piazza Donati.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, che indaga sul caso, la giovane stava attraversando il vicolo da piazza Sant'Omobono, mentre un uomo in bici veniva in senso contrario, da via Dini. I due si sono anche visti. Poi lui ha lanciato in aria la bottiglia che aveva in mano, che cadendo è finita per colpire la ragazza. Lei stessa, parlando con gli agenti, ha riferito che molto probabilmente non c'era un bersaglio: sarebbe stato quindi un gesto inconsulto, senza una reale motivazione.

Secondo la descrizione fornita dalla vittima, l'uomo sarebbe stato un nordafricano. Dopo l'incidente si è dilegato nei vicoli a bordo della sua bicicletta. La 22enne è stata soccorsa dal titolare della pizzeria vicina, all'altezza dell'angolo della strada, poi è arrivata l'ambulanza in codice giallo. La Polizia ora valuta le immagini della videosorveglianza per risalire all'identità del sospettato.