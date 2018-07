Tirava bottiglie di vetro in centro: fermato dalla Polizia

Forse una lite, di certo c'è stato il trambusto che ha messo in allarme gli abitanti di via Sant'Apollonia. Ieri sera, 9 luglio, diversi residenti hanno chiamato il 113 verso le ore 23 segnalando come ci fosse una persona, dalle testimonianze straniera, che stava lanciando bottiglie di vetro contro altri connazionali.

Le Volanti della Questura sono intervenute immediatamente: l'uomo, dopo una breve fuga, è stato bloccato in via Consoli del Mare. Dopo le verifiche è stato identificato come un 35enne di origini nigeriane, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sono emersi anche numerosi precedenti penali per spaccio.

L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose. L'Ufficio immigrazione della Questura in queste ore sta provvedendo, valutata la pericolosità del soggetto, a promuovere un'istanza di revoca del diritto alla protezione umanitaria presso la competente commissione territoriale, al fine di avviare le pratiche di espulsione.