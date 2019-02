Lanciarono liquido dallo scooter sui passanti: denunciati due minorenni

Minorenni, che non avevano mai avuto problemi con la giustizia fino ad ora. La Digos di Pisa è risalita ai due autori di due aggressioni che fecero scalpore lo scorso gennaio: da un motorino in corsa gettarono un liquido a base di candeggina contro due passanti. I due, denunciati, sono stati anche interrogati dalla competente Autorità Giudiziaria.

Il caso generò polemiche anche per lo spettro del movente razzista, in quanto una delle vittime, quella sera del 12 gennaio, fu un ragazzo senegalese, colpito agli occhi. La ricostruzione dei fatti poi permise di capire che due erano stati gli attacchi: intorno alle 22 in via Contessa Matilde ci fu un primo lancio ai danni di un italiano, che schivò il colpo. Poi intorno a mezzanotte in Piazza Martiri della Libertà l'assalto, a segno, ai danni dello straniero. La Polizia oggi specifica che i due minori "non risultano legati ad alcun gruppo o movimento politico o comunque dedito alla discriminazione razziale. L'individuazione certa dei responsabili, interrogati, esclude il pericolo di reiterazione di simili reati".

Le indagini degli inquirenti si sono avvalse delle immagini registrate dalle telecamere pubbliche e private di un'ampia area della città, più le varie testimonianze. Sono poi seguite operazioni di osservazione e pedinamento. E' stato così accertato che il liquido lanciato da uno scooter 50, con targa occultata, era un mix di acqua e liquido idraulico, normalmente utilizzato per la liberazione degli scarichi domestici otturati. Una volta individuati i sospettati sono scattate le perquisizioni domiciliari, con le quali è stato sequestrato sia il motorino utilizzato per le azioni delittuose che i caschi e gli indumenti indossati, oltre che la bottiglia stessa del prodotto a base di candeggina usata.