Liquido contro due persone, il sindaco: "Strumentalizzazione da parte delle minoranze"

Sull'episodio avvenuto sabato sera, 12 gennaio, a Pisa, nel quartiere di San Francesco, dove due persone a bordo di uno scooter hanno gettato liquido, forse candeggina, contro un ragazzo italiano e un extracomunitario in via Contessa Matilde e in via Fucini, interviene il sindaco Michele Conti.

“Appena saputo degli episodi di stanotte ho subito contattato le forze di polizia della città per avere informazioni certe e rassicurazioni sull'impegno che stanno mettendo in campo per individuare e consegnare alla giustizia gli autori dei gesti criminali - dichiara Conti - combattiamo ogni giorno per una città più sicura e più vivibile, lavorando per tutti i cittadini onesti, senza altre distinzioni di sorta. Gli episodi avvenuti ieri sera sono due distinti: uno verso un cittadino extracomunitario, uno nei confronti di un italiano; sembra di fatto escluso il movente razzista".

"A questo proposito vorrei rivolgermi ad alcuni esponenti del Pd e delle minoranze che non perdono occasione per far polemica strumentalizzando i fatti a fini propagandistici - attacca Conti - la smettano di creare falsi allarmi e diano il proprio contributo collaborando con l’amministrazione e le forze di polizia lavorando seriamente, ognuno con il proprio ruolo, per una città più sicura per tutti”.

Tra coloro del centrosinistra che hanno commentato l'episodio c'è il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Mazzeo che su Facebook ha scritto: "Questa Pisa non è casa mia! Quando si istiga l’odio e la violenza ci sono imbecilli che si sentono anche in diritto di tirare la candeggina verso un ragazzo di colore. Chi da mesi semina odio oggi almeno chieda scusa!".