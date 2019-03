Lanci di uova contro autobus degli studenti: aggredito l'autista

'Assalto' all'autobus degli studenti,

„Una gita scolastica dalla quale torneranno a casa con un ricordo non del tutto positivo. Sono ripartiti come da programma questa mattina alla volta di Terricciola gli studenti che ieri pomeriggio, martedì 5 marzo, si sono visti ‘assaltare’ l’autobus sul quale viaggiavano lungo Corso Europa, a Casapesenna, in provincia di Caserta, mentre erano diretti verso alcuni dei beni confiscati alla camorra per una visita scolastica.

Un episodio che ha dell’assurdo. Come racconta CasertaNews, l’autobus della scolaresca, ragazzi e ragazze della scuola media di Terricciola, è stato bersagliato dal lancio di uova da parte di alcuni ‘bulli’. L’autista, di San Cipriano d’Aversa, è quindi sceso per controllare eventuali danni ed è stato aggredito dai baby delinquenti, che gli hanno rifilato anche una ginocchiata costringendo l’uomo a ricorrere alle cure presso l’ospedale Moscati di Aversa. Una vicenda che ha spinto il ‘Comitato Don Peppe Diana’ ad intervenire: “Quanto è avvenuto ieri pomeriggio a Casapesenna, lungo Corso Europa alle ore 17, è da condannare senza se e senza ma. Siamo certi che i giovani saranno individuati dai Carabinieri, sperando nelle immagini delle telecamere e nella collaborazione del titolare del bar presso cui sono avvenuti i fatti, sicuri che omertà e reticenza non prendano assolutamente posto in questo spiacevole episodio. Lasciare impuniti gli autori del gesto, vorrebbe dire far del male prima di tutto a loro e alla loro crescita culturale, morale ed etica. Incontreremo i ragazzi delle uova e dell’aggressione all’autista per ragionare insieme. Altrettanto faremo con l’autista, augurandogli subito una pronta guarigione”. Un primo confronto con ragazzi e ragazze vi era stato già ieri pomeriggio, dopo l’episodio, all’interno del Caffè Letterario ArtEspressa di Casapesenna, sorto grazie al riutilizzo sociale di un bene confiscato alla camorra.

