Uova contro il pullman e aggressione all'autista: identificati 3 responsabili

Autista dell'autobus aggredito, identificati 3 responsabili

„Sono bastate poche ore di indagini ai Carabinieri di Casal di Principe per riuscire ad individuare gli autori dell’aggressione ai danni dell’autista del bus degli studenti della scuola media di Terricciola avvenuta martedì pomeriggio, 6 marzo, a Casapesenna (Caserta) nei pressi di un bene confiscato al clan dei Casalesi.

Come riporta CasertaNews, grazie all’ausilo di alcune telecamere presenti in zona, i militari hanno denunciato uno studente di 18 anni per il lancio di uova (è stato deferito per danneggiamento), mentre le indagini vanno avanti per ricostruire l’aggressione all’autista dell’autobus sul quale viaggiavano gli studenti della provincia di Pisa.

Nel gruppo facevano parte un praticante avvocato di 29 anni ed uno studente universitario di 28 anni, entrambi di San Cipriano, mentre sono ancora ricercate altre tre persone.

La comitiva di studenti è ripartita ieri per tornare a casa dopo un martedì grasso che non dimenticheranno facilmente, anche se ad avere la peggio è stato l'autista del loro autobus che, dopo il lancio di uova, è stato anche aggredito dalla banda ed è stato costretto a farsi medicare al Pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Aversa.

“