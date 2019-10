Larderello: il presidente Rossi inaugura il centro ricerche di SCL Italia

Festa grande a Larderello, nella sede di SCL Italia Larderello Group, dove il presidente della Regione, Enrico Rossi, ha inaugurato il centro ricerche dell'azienda che produce fertilizzanti e ha assistito al lancio del programma Life ENVision, un progetto di agricoltura sostenibile che ha ottenuto un importante finanziamento europeo. Life ENVision ha l'obiettivo di introdurre sul mercato un biostimolante, cioè un fertilizzante di nuova generazione, una sostanza che applicata in piccole quantità promuove la crescita delle piante e che può cambiare in meglio l'impatto dell'agricoltura sull'ambiente, rispondendo alla crescente domanda di cibo e all'esigenza di una maggiore produttività dei terreni.

L'obiettivo è quello di ridurre la quantità di fungicidi senza compromettere la resistenza delle piante alle malattie e alle infestazioni. L'uso estensivo di fungicidi provoca infatti effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana perché possono essere persistenti e tossici nel suolo, nell'acqua e nell'aria, e attraverso la catena alimentare possono arrivare agli animali e all'uomo. La SCL Italia Spa che lo ha promosso, è un'azienda chimica italiana che da due secoli sviluppa prodotti a base di boro con applicazioni nei settori nucleare, elettronico, chimico e farmaceutico. Il suo impiego più noto è stato nel 2011 per attenuare l'incendio scoppiato nella centrale nucleare giapponese di Fukushima. Fu allora che da Larderello partì il boro utilizzato per assorbire i neutroni e spegnere la reazione a catena della fissione nucleare.

La Regione Toscana ha siglato nel 2016 con la SCL (secondo produttore al mondo nelle sospensioni per fertilizzanti biologici) un protocollo d'intesa che prevedeva tra l'altro 20 milioni di investimenti entro il 2020, una crescita di addetti pari a 30 unità (dalle 76 del 2016) ed un incremento del fatturato annuo da 39 a 60 milioni di euro. L'azienda ha annunciato di aver raggiunto e superato gli obiettivi che il Protocollo poneva. Tra questi figuravano lo sviluppo di attività di ricerca per la sperimentazione, l'introduzione di nuovi prodotti, la formazione e l' ammodernamento degli impianti. A questo si aggiungono il miglioramento di strutture ed impianti, la messa in sicurezza immobili ed infrastrutture dai movimenti franosi, il rinnovo degli edifici.

Gli investimenti nella rete vendite, fusioni ed acquisizioni, ricerca e sviluppo hanno superato i 22 milioni di euro e l'occupazione è arrivata a 117 unità. "Siamo di fronte ad un gruppo dirigente che ha fatto miracoli - afferma Rossi - mostrando una straordinaria capacità di adattamento e di resistenza alla crisi, investendo e creando occupazione. La sfida che qui a Larderello ci lancia la SCL, è di far sí che rispetto al problema dell'inquinamento non si torni indietro, ma si sia capaci di innovare ed investire, nel rispetto dello straordinario patrimonio ambientale di cui disponiamo qui e in tutta la Toscana".

Esprime soddisfazione anche il consigliere regionale del Pd, Antonio Mazzeo. "“Il centro che abbiamo inaugurato oggi rappresenta la nostra idea di Toscana perché unisce innovazione, rispetto dell'ambiente e utilizzo di nuove tecnologie in un settore chiave per la nostra economia regionale come quello dell'agricoltura. Non era facile decidere di scommettere qui e ringraziamo Larderello Group per aver avuto la voglia e il coraggio di farlo. Adesso tocca a noi fare ancora di più per costruire le condizioni affinché anche altre aziende vengano in Val di Cecina e si possa così creare ulteriore nuova occupazione di qualità e dare speranza a un territorio che negli ultimi anni ha vissuto grandi difficoltà. Perché questo sia possibile, però, c'è una pre-condizione essenziale: che il Governo rimetta da subito gli incentivi sul fer2 per il settore della geotermia".