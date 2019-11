Volterra, in crescita la laser terapia ginecologica: 100 prestazioni nel 2019

Sono in aumento a Volterra gli interventi di laser terapia ginecologica: nel 2019 sono già state effettuate 100 prestazioni. Il laser, modello DEKA, è stato donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra al reparto di Ginecologia nel 2012 e dal 2013 l’attività è stata in continuo aumento, passando dalle 78 prestazioni iniziali alle 112 del 2018, per arrivare a metà novembre 2019 a 100.

Nell’ambulatorio dell’ospedale di Volterra, diretto dalla dott.ssa Sandra Allegretti, si eseguono regolarmente interventi di vaporizzazione laser del collo dell’utero e della vagina per lesioni pre-tumorali ad alto rischio e trattamenti del collo uterino, della vagina, della vulva e del perineo a basso rischio.

"Un particolare ringraziamento - scrive in una nota l'Azienda Usl Toscana nord ovest - va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra che con la sua donazione ha consentito di dotare il reparto ginecologico di Volterra di un prezioso strumento senza il quale non sarebbe stato possibile erogare tali prestazioni alle donne e, soprattutto, non si sarebbero raggiunti questi risultati per il trattamento di patologie sempre più diffuse e socialmente rilevanti".