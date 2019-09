Laura Grassi entra nel consiglio della Camera di Commercio

Laura Grassi, presidente Monti Pisani di Confesercenti Toscana Nord, entra nel consiglio della Camera di Commercio di Pisa. La nomina da parte della Regione in sostituzione di Sandra Malloggi, consigliera dimissionaria del settore commercio sempre in rappresentanza dall’associazione di via Ponte a Piglieri.

Nelle parole del presidente Toscana Nord Alessio Lucarotti la soddisfazione per questo importante incarico affidato a Laura Grassi: "Voglio porgere a Laura le mie sincere e personali congratulazioni per il prestigioso incarico che le è stato conferito al termine di un percorso di condivisione del nostro gruppo dirigente, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto in questi anni come presidente di un'Area che era a tutti gli effetti un'incognita e che invece adesso esiste e ha un riconoscimento e una rappresentanza associativa grazie al suo lavoro. Una crescita costante e rapida di cui questa nomina rappresenta un ulteriore traguardo. Sono certo che ricoprirà al meglio delle sue potenzialità, e oltre le nostre aspettative come ha sempre fatto sinora, anche questo compito".

Aggiunge Simone Romoli, responsabile Area pisana: "Con Laura abbiamo iniziato un percorso sui Monti Pisani di grande spessore e con risultati tangibili a livello di rappresentatività. Non solo iniziative sindacali e di promozione delle attività commerciali, ma anche importanti azioni di solidarietà come quella a favore di coloro che avevano subito danni dal devastante incendio di un anno fa. La nomina nel consiglio camerale è senza dubbio il riconoscimento di questo lavoro".