Coronavirus: laurea alla memoria allo studente universitario morto a Cisanello

È stato decretato di prima mattina dal rettore dell'Università di Pisa Paolo Mancarella il conferimento della laurea alla memoria in Scienze Agrarie allo studente Christin Tadjuidje Kamdem, il giovane 29enne, originario del Camerun e residente a San Giuliano Terme, deceduto all'ospedale di Pisa dopo aver contratto il Coronavirus.

Christin aveva già terminato tutti gli esami ed era prossimo alla discussione della tesi.

Il conferimento avverrà, in modalità 'a distanza', il 7 aprile prossimo alle ore 14.30, ossia nel giorno e nell'orario preciso in cui il giovane studente camerunense avrebbe dovuto sostenere il suo esame finale per il conseguimento del titolo di dottore in Scienze Agrarie.

"È il minimo che potessimo fare, il giusto riconoscimento per gli sforzi compiuti da questo ragazzo arrivato a Pisa dal suo Camerun per realizzare un sogno - ha dichiarato il rettore Paolo Mancarella - sarebbe stata un'ulteriore ingiustizia privarlo di questo titolo. Dispiace dover far tutto così, a distanza, quando invece sarebbe stato bello tributargli anche un abbraccio vero. Una volta finito tutto questo, troveremo il modo di ricordarlo degnamente".

Link per seguire la cerimonia in streaming

