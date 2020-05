"Lavoratori socialmente utili per il servizio di taglio dell'erba"

Sono riprese le attività di taglio dell’erba lungo strade e marciapiedi del Comune di Pisa, che erano state ridotte durante l’emergenza Coronavirus. Da stamani, 11 maggio, sono di nuovo operative tutte e sette le squadre di Avr.

"A causa del perdurare del periodo di emergenza afferma l'assessore al Verde urbano, Raffaele Latrofa - le attività subiranno un po’ di ritardi e di rallentamenti, dovuti anche ad alcune modifiche nello svolgimento del lavoro, come l’impossibilità di utilizzare i soffioni, che sono ritenuti pericolosi per lo spostamento di aria e particelle che causano. Chiediamo quindi ai cittadini un po’ di pazienza, dato che gli spazi verdi lungo le strade sono tanti, ma assicuriamo che nel giro di poco tempo la città tornerà agli standard di decoro raggiunti prima del periodo di emergenza sanitaria".

"Annunciamo inoltre - aggiunge l’assessore Latrofa - una novità importante che verrà approvata dalla Giunta comunale la prossima settimana. Stiamo predisponendo un protocollo che ci permetterà di affiancare al personale di Avr, i lavoratori di pubblica utilità, ovvero persone destinatarie della sanzione penale sostitutiva, che prevede la possibilità di svolgere lavori non retribuiti a favore della comunità. Una possibilità prevista dalla legge a sostegno del percorso di esecuzione penale, con l’obiettivo di contribuire a fornire occasioni di rieducazione e responsabilizzazione nei confronti di chi ha commesso piccoli reati. L’introduzione di questo protocollo, che permetterà a queste persone di svolgere piccole opere di manutenzione del verde sotto la supervisione del personale Avr, ci permette di mettere in campo un’opportunità che ha una doppia valenza: da un parte quella di facilitare l’accesso ai percorsi riparativi e rieducativi, in un’ottica di diminuzione della recidiva e di reintegrazione nella società, e dall’altra quella di aumentare la forza lavoro impegnata nei lavori di manutenzione del verde urbano per rendere il servizio ancora più efficiente".